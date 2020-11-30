Пасынок российского миллиардера погиб под колесами БТР на вечеринке в военном стиле

БТР. Фото: Meduza

https://racurs.ua/n147156-pasynok-rossiyskogo-milliardera-pogib-pod-kolesami-btr-na-vecherinke-v-voennom-stile.html

Ракурс

Пасынок российского миллиардера Аркадия Скорова погиб на тематической военной вечеринке под колесами БТР в Санкт-Петербурге. 38-летний Андрей Кожевин был раздавлен танком на полигоне, где проходят исторические фестивали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Об этом сообщает Meduza.

Реконструкцию заказала на день рождения жена бизнесмена Михаила Скорова, Юлия. Мероприятие обошлось в 250 тыс. рублей.

За рулем БТР, задавившего бизнесмена, находился Александр Торопов, глава правления «Красной звезды». Он же и организовывал вечеринку. Теперь Торопов стал фигурантом уголовного дела по части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ему грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.

Во время реконструкции БТР под управлением Торопова должен был поехать по условному сигналу — после стука по броне. Однако он начал движение раньше срока, посчитав, что сигнал уже был дан, и наехал на голову Кожевина, лежавшего на земле.

Миллиардер Аркадий Скоров, который приходится погибшему отчимом, заявил, что это не первый случай на этом полигоне.

Была реконструкция боевых действий: военные танки, БТР и холостые патроны. Они все ехали на БТР, и была команда спуститься и принять положение лежа. БТР потом поехал и раздавил его. У них, насколько я знаю, это не первый случай такой, у них там в 2018 году танк кого-то переехал, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что парад победы в Москве не обошелся без казусов. Возвращаясь с парада, в колонне военной техники загорелся новейший российский бронетранспортер К-17 «Бумеранг». На кадрах видно, как двигаясь по московским улицам, БТР вдруг начал сильно дымить. Дымом заволокло часть улицы, на которой находились зрители, наблюдавшие за прохождением техники.