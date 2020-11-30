Климкин, Данилюк и Рябошапка создали новую антикризисную платформу — детали

https://racurs.ua/n147155-klimkin-daniluk-i-ryaboshapka-sozdali-novuu-antikrizisnuu-platformu-detali.html

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Новую антикризисную платформу создали экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин. «Центр устойчивости и развития государства» будет заниматься выработкой конкретных профессиональных решений по реагированию на волну кризисов в Украине.

Об этом Климкин 30 ноября сообщил на своей Фейсбук-странице.

Как отметил экс-глава МИД, целью платформы является построение современной системы нацбезопасности на основе устойчивости государства, создание прозрачной и эффективной системы госуправления, установление равных условий для экономического развития путем деолигархизации, честные суды, наказание коррупционеров и реформирование органов правопорядка.

Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации… Отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват госинститутов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. Нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности, — говорится в тексте заявления.

Политики назвали власть Владимира Зеленского «несостоятельной» предложить обществу адекватные решения, вследствие чего украинцы стали дезориентированными из-за популистских заявлений и лозунгов.

Мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формированию команды, способной их воплотить, — говорится в заявлении.



Приоритетами центра определены направления, которые являются критическими для развития Украины: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.