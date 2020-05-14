Новости Украины: Рябошапка связал свою отставку с олигархами и византийщиной в офисе Зеленского

https://racurs.ua/n138199-moya-otstavka-stala-sledstviem-vliyaniya-oligarhov-i-vizantiyschiny-v-ofise-zelenskogo.html

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Руслан Рябошапка, экс-глава Офиса генпрокурора, связал свою отставку с влиянием олигархов и «византийщиной» в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Несколько факторов совпали в определенный момент. Во-первых, сошлись интересы олигархов, людей очень богатых, которые до сих пор пытаются влиять на государственную политику и им это удается… Кроме того, было много недовольных прокуроров, работавших на олигархов, и уволенных из органов прокуратуры… Также я связываю свое увольнение с последствиями «византийщины» в Офисе президента Украины, — заявил Рябошапка в интервью «Радио НВ».

По мнению бывшего генпрокурора, потенциальная угроза олигархам запустила медийную кампанию против него. Вместе с тем, Рябошапка отверг заявления, что на него можно было оказывать давление.

На меня трудно было оказывать давление… Но просьб, конечно, было достаточно много. Генпрокурор является тем лицом, результаты работы которого интересуют многих людей, — резюмировал экс-чиновник.

Напомним, ранее Рябошапка связал свою отставку с заявлениями Ирины Венедиктовой, которая была «одной из тех, кто постоянно „вкладывал“ в уши Зеленскому и главе Офиса президента о необходимости замены генпрокурора».