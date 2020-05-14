В Украине ослабляют карантин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138198-neprodovolstvennye-rynki-zarabotaut-pravitelstvo-oslabilo-karantin.html

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Непродовольственные рынки вскоре смогут заработать в Украине.

Правительство приняло соответствующее решение во время своего сегодняшнего заседания, внеся необходимые изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, регулирующее введеные в Украине карантинные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят восстановить полное торговое обслуживание населения. Они вступят в силу на следующий день после опубликования соответствующего решения Кабмина.

Отмечается, что непродовольственные рынки смогут работать при соблюдении санитарно-эпидемических мер безопасности по тому же принципу, по которому работают продовольственные магазины.

Работать продовольственным рынкам в Украине правительство разрешило в конце апреля, но только при соблюдении определенных санитарных требований.

Напомним, в Украине сегодня впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки количество лиц, излечившихся от COVID-19, превысило количество новых случаев инфицирования.