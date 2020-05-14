В Україні послаблюють карантин, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138198-neprodovolchi-rynky-zapracuut-uryad-poslabyv-karantyn.html

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Непродовольчі ринки невдовзі зможуть запрацювати в Україні.

Уряд ухвалив відповідне рішення під час свого сьогоднішнього засідання, внісши необхідні зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, котра регулює запроваджені в Україні карантинні заходи. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять відновити повне торгове обслуговування населення. Вони набудуть чинності наступного дня після опублікування відповідного рішення Кабміну.

Зазначається, що непродовольчі ринки зможуть працювати в разі дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за тим же принципом, за яким працюють продовольчі магазини.

Працювати продовольчим ринкам в Україні уряд дозволив наприкінці квітня, але лише в разі дотримання певних санітарних вимог.

Нагадаємо, в Україні сьогодні вперше з початку епідемії коронавірусу за добу кількість осіб, які вилікувалися від COVID-19, перевищила кількість нових випадків інфікування.