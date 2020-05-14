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Новини України: Рябошапка пов’язав свою відставку з олігархами та візантійщиною в офісі Зеленського

Моя відставка стала наслідком впливу олігархів та «візантійщини» в офісі Зеленського — Рябошапка

14 тра 2020, 17:40
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Руслан Рябошапка, екс-глава Офісу генпрокурора, пов’язав свою відставку з впливом олігархів та «візантійщиною» в офісі президента України Володимира Зеленського.

Декілька чинників співпали в певний момент. По-перше, зійшлися інтереси олігархів, людей дуже заможних, які досі намагаються впливати на державну політику і їм це вдається… Окрім того, було багато незадоволених прокурорів, які працювали на олігархів, та були звільнені з органів прокуратури… Також я пов’язую своє звільнення з наслідками «візантійщини» в Офісі президента України, — заявив Рябошапка в інтерв’ю «Радіо НВ».

На думку колишнього генпрокурора, потенційна загроза олігархам призвела до початку медійної кампанії проти нього. Разом з тим, Рябошапка відкинув можливість тиску на нього під час перебування на посаді глави Офісу генпрокурора.



На мене було важко чинити тиск… Але прохань, звісно, було достатньо багато. Генпрокурор є тією посадовою особою, результати роботи якого цікавлять багатьох людей, — резюмував екс-посадовець.

Нагадаємо, раніше Рябошапка пов’язав свою відставку із заявами Ірини Венедіктової, яка була «однією з тих, хто постійно „вкладав“ у вуха Зеленському і очільнику Офісу президента про необхідність заміни генпрокурора».


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