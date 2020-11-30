Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили нову антикризову платформу — деталі

https://racurs.ua/ua/n147155-klimkin-danyluk-i-ryaboshapka-stvoryly-novu-antykryzovu-platformu-detali.html

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Нову антикризову платформу створили екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній генпрокурор Руслан Рябошапка і колишній очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін. «Центр стійкості та розвитку держави» займатиметься виробленням конкретних професійних рішень з реагування на хвилю криз в Україні.

Про це Клімкін 30 листопада повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Як зазначив екс-глава МЗС, метою платформи є побудова сучасної системи нацбезпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи держуправління, встановлення рівних умов для економічного розвитку через деолігархізацію, чесні суди, забезпечення покарання корупціонерів та реформування органів правопорядку.

Україна опинилася у надзвичайно небезпечній ситуації… Відсутність стратегії розвитку держави, слабкість та захоплення державних інституцій олігархами, корупція, імітація реформ та поляризація суспільства. Наростаюча конституційна криза може стати каталізатором, що запустить незворотні процеси втрати державності, — йдеться в тексті заяви.

Політики назвали влада Володимира Зеленського «неспроможною» запропонувати суспільству адекватні рішення, внаслідок чого українці стали дезорієнтованими популістськими заявами та гаслами.

Ми вирішили об'єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити, — йдеться у заяві.



Пріоритетами центру визначено напрями, які є критичними для розвитку України: національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція.