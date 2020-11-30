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Ціна на електроенергію в Україні найвища в Європі. Фото: enerhozbuttrans.com.ua

Ціна на електроенергію в Україні найвища в Європі — звіт Єврокомісії (КАРТА)

30 лис 2020, 13:20
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Середня ціна на електричну енергію в Україні у другому кварталі 2020 року на ринку на добу вперед (РДВ) була вищою, ніж у країнах Європейського Союзу.

У другому кварталі поточного року найвищі ціни на електроенергію в Європі спостерігалися в торговельній зоні Бурштинський енергоострів (БуОС, 50, 4 євро/МВт-год), в польській енергетичній системі (40,1 Євро/МВт-год) і в Об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС, 40 євро/МВт-год). Про це йдеться у звіті Єврокомісії із ситуації на європейських енергоринках.

Найдешевше світло в Норвегії та Швеції. У цих країнах через коронавірусний карантин та велику генерацію на гідроелектростанціях один МВт-год коштував від 4,8 до 12,3 євро. У Франції ціна на електроенергію 18 євро/МВт-год, а в Бельгії — 18,6 євро. Далі розташувалися Швейцарія з ціною 19,9 євро, Данія (20,3 євро) та Німеччина (20,3 євро).

У звіті також повідомляється, що в другому кварталі 2020 року середня вартість електроенергії в ЄС становила 24 євро/МВт-год. Така ціна була на 29% меншою в порівнянні з першим кварталом поточного року і на 44% нижчою, ніж за квітень-червень 2019 року.

У Єврокомісії зазначили, що в першому кварталі 2020 року середня ціна на електроенергію в Україні була в межах 52,9−46,9 євро/МВт-год. Тоді це також був найвищий показник по всій Європі


Карта країн з порівнянням ціна на електроенергію. Карта: europa.eu

Нагадаємо, 26 листопада виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Бойко анонсував подорожчання електроенергії для населення. Було наголошено, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів будуть переглянуті у бік зростання. Міністр відзначив, що необхідно «стабілізувати розбалансований ринок електричної енергії»

Джерело: Ракурс


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