Ціна на електроенергію в Україні найвища в Європі. Фото: enerhozbuttrans.com.ua

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Середня ціна на електричну енергію в Україні у другому кварталі 2020 року на ринку на добу вперед (РДВ) була вищою, ніж у країнах Європейського Союзу.

У другому кварталі поточного року найвищі ціни на електроенергію в Європі спостерігалися в торговельній зоні Бурштинський енергоострів (БуОС, 50, 4 євро/МВт-год), в польській енергетичній системі (40,1 Євро/МВт-год) і в Об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС, 40 євро/МВт-год). Про це йдеться у звіті Єврокомісії із ситуації на європейських енергоринках.

Найдешевше світло в Норвегії та Швеції. У цих країнах через коронавірусний карантин та велику генерацію на гідроелектростанціях один МВт-год коштував від 4,8 до 12,3 євро. У Франції ціна на електроенергію 18 євро/МВт-год, а в Бельгії — 18,6 євро. Далі розташувалися Швейцарія з ціною 19,9 євро, Данія (20,3 євро) та Німеччина (20,3 євро).

У звіті також повідомляється, що в другому кварталі 2020 року середня вартість електроенергії в ЄС становила 24 євро/МВт-год. Така ціна була на 29% меншою в порівнянні з першим кварталом поточного року і на 44% нижчою, ніж за квітень-червень 2019 року.

У Єврокомісії зазначили, що в першому кварталі 2020 року середня ціна на електроенергію в Україні була в межах 52,9−46,9 євро/МВт-год. Тоді це також був найвищий показник по всій Європі

Нагадаємо, 26 листопада виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Бойко анонсував подорожчання електроенергії для населення. Було наголошено, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів будуть переглянуті у бік зростання. Міністр відзначив, що необхідно «стабілізувати розбалансований ринок електричної енергії»