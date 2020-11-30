Вкладники Аркади. Фото: Укрінформ

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Протест вкладників збанкрутілого банку «Аркада» продовжується у Києві. За словами активістів, на акції протесту вони виходять з травня, але їх ніхто не чує.

Поки відомо, що головна вулиця Києва буде перекрита до 20.00. Про це повідомляє Pavlovsky News.





До цього інвестори банку «Аркада» пікетували резиденцію Зеленського у Конча-Заспі. Зранку 30 листопада вони приїхали кількома десятками автомобілів. Ошукані інвестори закликають розв’язувати питання з недобудованими ЖК: «Еврика», «Патріотика», «Патріотика на озерах».





Своїми діями протестувальники спонукали вище керівництво держави та президента України Володимира Зеленського, вжити всіх необхідних та дієвих заходів для відновлення та завершення будівництва будинків всіх ЖК без доплат з боку інвесторів.





Тим часом столичний мер Віталій Кличко заявив, що протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла ошуканих інвесторів.







У столиці спостерігають затори через перекриття вулиці.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 25 серпня правління Національного банку України ухвалило рішення віднести банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних. Згодом президенту банку «Аркада» Костянтину Паливоді Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або можливість внесення застави у понад 21 млн грн. Його підозрюють у привласненні 50 млн грн.

Раніше суд відніс банк «Аркада» до категорії «проблемних». Своїм рішенням суд задовольнив позов Фонду гарантування вкладів про арешт головного офісу «Аркада» (площею 14,1 тис. кв м) в Києві і земельної ділянки під ним (площею 0,53 га). Суд також заборонив власнику продавати ці об'єкти, а держреєстраторам — вчиняти відповідні реєстраційні дії.