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Вкладчики "Аркады". Фото: Укринформ

Вкладчики «Аркады» в очередной раз перекрыли Крещатик (ФОТО, ВІДЕО)

30 ноя 2020, 13:16
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Протест вкладчиков обанкротившегося банка «Аркада» продолжается в Киеве. По словам активистов, на акции протеста они выходят с мая, но их никто не слышит.

Пока известно, что главная улица Киева будет перекрыта до 20.00. Об этом сообщает Pavlovsky News.

До этого инвесторы банка «Аркада» пикетировали резиденцию Зеленского в Конча-Заспе. Утром 30 ноября они приехали несколькими десятками автомобилей. Обманутые инвесторы призывают решать вопрос с недостроенными ЖК «Эврика», «Патриотика», «Патриотика на озерах».

Своими действиями протестующие хотят побудить высшее руководство государства и президента Украины Владимира Зеленского, принять все необходимые и действенные меры для восстановления и завершения строительства домов всех ЖК без доплат со стороны инвесторов.

Протест вкладчиков. Фото: Pavlovsky NewsМежду тем столичный мэр Виталий Кличко заявил, что в течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья обманутых инвесторов.




Перекрытие улицы. Фото: Гугл картыНапомним, ранее мы сообщали, что 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение отнести банк «Аркада» в категории неплатежеспособных. Впоследствии президенту банка «Аркада» Константину Палывода Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей или возможность внесения залога на сумму 21 млн грн. Его подозревают в присвоении 50 млн грн.

Ранее суд отнес банк «Аркада» в категории «проблемных». Своим решением суд удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов об аресте главного офиса «Аркада» (площадью 14,1 тыс. кв. м) в Киеве и земельного участка под ним (площадью 0,53 га). Суд также запретил владельцу продавать эти объекты, а госрегистраторам — совершать соответствующие регистрационные действия.


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