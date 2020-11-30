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Ракурс
Цена на электроэнергию в Украине самая высокая в Европе. Фото: enerhozbuttrans.com.ua

Цена на электроэнергию в Украине самая высокая в Европе — отчет Еврокомиссии (КАРТА)

30 ноя 2020, 13:20
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Средняя цена на электрическую энергию в Украине во втором квартале 2020 года на рынке на сутки вперед (РДВ) была выше, чем в странах Европейского Союза.

Во втором квартале текущего года самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС, 50, 4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 Евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч). Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по ситуации на европейских энергорынках.

Самый дешевый свет в Норвегии и Швеции. В этих странах из-за коронавирусного карантина и большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро. Во Франции цена на электроэнергию 18 евро/МВт-ч, а в Бельгии — 18,6 евро. Далее расположились Швейцария с ценой 19,9 евро, Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).

В отчете также сообщается, что во втором квартале 2020 года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт-ч. Такая цена была на 29% меньше в сравнении с первым кварталом текущего года и на 44% ниже, чем за апрель-июнь 2019 года.

В Еврокомиссии отметили, что в первом квартале 2020 года средняя цена на электроэнергию в Украине была в пределах 52,9−46,9 евро/МВт-час. Тогда это также был самый высокий показатель по всей Европе.


Карта стран со сравнением цена на электроэнергию. Карта: europa.eu

Напомним, 26 ноября исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал подорожание электроэнергии для населения. Было отмечено, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут пересмотрены в сторону роста. Министр отметил, что необходимо «стабилизировать разбалансированный рынок электрической энергии».

Источник: Ракурс


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