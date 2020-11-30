Цена на электроэнергию в Украине самая высокая в Европе. Фото: enerhozbuttrans.com.ua

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Средняя цена на электрическую энергию в Украине во втором квартале 2020 года на рынке на сутки вперед (РДВ) была выше, чем в странах Европейского Союза.

Во втором квартале текущего года самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС, 50, 4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 Евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч). Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по ситуации на европейских энергорынках.

Самый дешевый свет в Норвегии и Швеции. В этих странах из-за коронавирусного карантина и большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро. Во Франции цена на электроэнергию 18 евро/МВт-ч, а в Бельгии — 18,6 евро. Далее расположились Швейцария с ценой 19,9 евро, Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).

В отчете также сообщается, что во втором квартале 2020 года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт-ч. Такая цена была на 29% меньше в сравнении с первым кварталом текущего года и на 44% ниже, чем за апрель-июнь 2019 года.

В Еврокомиссии отметили, что в первом квартале 2020 года средняя цена на электроэнергию в Украине была в пределах 52,9−46,9 евро/МВт-час. Тогда это также был самый высокий показатель по всей Европе.

Напомним, 26 ноября исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал подорожание электроэнергии для населения. Было отмечено, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут пересмотрены в сторону роста. Министр отметил, что необходимо «стабилизировать разбалансированный рынок электрической энергии».