Два россиянина пытались устроиться на службу в Нацгвардию

Россияне пытались обосноваться в НГУ. Фото: kpcdn.net

https://racurs.ua/n147157-dva-rossiyanina-pytalis-ustroitsya-na-slujbu-v-nacgvardiu.html

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Служба безопасности Украины разоблачила двух кандидатов в ряды Национальной гвардии на сокрытии факта наличия российского паспорта.

Два жителя Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой — уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в НГУ. При этом кандидаты скрыли информацию о том, что они являются гражданами РФ. Об этом 30 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что бывший милиционер получил российское гражданство во время пребывания в оккупированном Крыму. Также оказалось, что он имел связи с местными силовиками. Второй окончил Российскую школу, получил паспорт РФ, а после этого переехал в Украину и получил украинское гражданство.

Спецслужба проверяет информацию о том, причастны ли эти кандидаты в Нацгвардию к деятельности российских спецслужб. СБУ уже передала информацию об этих мужчинах командованию НГУ.

Напомним, СБУ установила, что российские спецслужбы в 2019 году завербовали украинского военнослужащего, командира одного из подразделений Национальной гвардии.