Автоугонщик. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n147158-14-letniy-avtougonschik-razbil-tri-mashiny-za-den-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

Автоугонщик на Харьковщине похитил сразу три автомобиля за сутки и разбил их. Юному автофанату только исполнилось 14 лет.

Юноша снес один забор и врезался в два дерева. Позже он объяснил полицейским, что хотел научиться ездить на авто, но каждый раз не удавалось справиться с управлением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.



Об исчезновении машин в Красноградском отделе полиции сообщили 29 ноября. Сначала парень похитил УАЗ, на котором въехал в забор частного подворья, потом пересел на ВАЗ-2121. На нем он снес забор соседнего дома и врезался в дерево. Еще одно дерево пострадало от вождения несовершеннолетнего уже за рулем Folkswagen Transporter.

Правоохранители установили личность правонарушителя и вернули машины владельцам. Если вину подростка докажут в суде, он будет нести ответственность самостоятельно.

Напомним, ранее мы сообщали, что похищение маршрутки в Киеве состоялось повторно. 16-летний житель области, который на прошлой неделе ездил по городу на угнанной со стоянки маршрутке, вечером в воскресенье повторно совершил свой сомнительный «подвиг».

Как стало известно, парень из села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки, расположенной на улице Курчатова в областном центре, нажал на кнопку аварийного открытия дверей и после этого проник в маршрутку, где под солнцезащитным козырьком нашел ключи.