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Автоугонщик. Фото: Ракурс

14-летний автоугонщик разбил три машины за день на Харьковщине (ФОТО)

30 ноя 2020, 14:19
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Автоугонщик на Харьковщине похитил сразу три автомобиля за сутки и разбил их. Юному автофанату только исполнилось 14 лет.

Юноша снес один забор и врезался в два дерева. Позже он объяснил полицейским, что хотел научиться ездить на авто, но каждый раз не удавалось справиться с управлением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Одна из похищенных машин. Фото: НацполицияОб исчезновении машин в Красноградском отделе полиции сообщили 29 ноября. Сначала парень похитил УАЗ, на котором въехал в забор частного подворья, потом пересел на ВАЗ-2121. На нем он снес забор соседнего дома и врезался в дерево. Еще одно дерево пострадало от вождения несовершеннолетнего уже за рулем Folkswagen Transporter.

Похищенная машина. Фото: НацполицияПравоохранители установили личность правонарушителя и вернули машины владельцам. Если вину подростка докажут в суде, он будет нести ответственность самостоятельно.


Похищенное авто. Фото: НацполицияНапомним, ранее мы сообщали, что похищение маршрутки в Киеве состоялось повторно. 16-летний житель области, который на прошлой неделе ездил по городу на угнанной со стоянки маршрутке, вечером в воскресенье повторно совершил свой сомнительный «подвиг».

Как стало известно, парень из села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки, расположенной на улице Курчатова в областном центре, нажал на кнопку аварийного открытия дверей и после этого проник в маршрутку, где под солнцезащитным козырьком нашел ключи.

Источник: Ракурс


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