Локдаун в Украине — Зеленский, Аваков и Степанов сегодня примут решение

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Внедрение локдауна в Украине обсудят представители Кабмина, в частности Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Минэкономики, а также СНБО во время совещания с Владимиром Зеленским в понедельник.

Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сегодня представители Кабинета министров… соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы о развитии эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда. О результатах будет сообщено как можно быстрее, — говорится на сайте ОПУ.

У Зеленского отметили, что украинцев предупредят сразу же после принятия решения о введении локдауна.

Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство решит, что жесткий карантин необходим, — отметил глава государства.



Также стало известно, что с сегодняшнего дня разблокированы средства на приобретение тестов на антиген. Кроме этого, при отсутствии семейного врача украинцы теперь могут звонить на горячую линию Минздрава для получения консультации. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, при необходимости к ним выедет мобильная бригада.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8 тыс. 600 протоколов.