В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 30 ноября, зафиксировали еще 1 тыс. 799 случаев этого заболевания, что является новым печальным рекордом, который эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 установила в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания — 63 медика.

Также эпидемия COVID-19 по результатам 30 ноября установила еще один печальный рекорд — за сутки госпитализировали 148 человек, что является наибольшим количеством пациентов от начала пандемии.

Динамика заболеваемости не уменьшается. И все больше больных нуждаются в госпитализации, — отметил Кличко, призвав уже при появлении первых симптомов COVID-19 оставаться дома и звонить семейному врачу.

Среди новых случаев COVID-19:

902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет;

63 девочки в возрасте от 11 месяцев до 17 лет;

791 мужчина в возрасте от 19 до 91 года;

43 мальчика в возрасте от трех месяцев до 17 лет.

За сутки коронавирус унес жизни 31 киевлянина, выздоровели 409 человек.

За все время эпидемии коронавируса в столице:

выявлены 72 тыс. 227 случаев заболевания,

умерли 1 тыс. 323 человека;

выздоровели 23 тыс. 252 больных.

Стоит добавить, что за последние выходные в Киеве полиция составила 406 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что типичными среди выявленных нарушений были работа учреждений несмотря на «карантин выходного дня» и отсутствие защитных масок у посетителей.

Напомним, в целом в Украине за минувшие сутки зафиксировали почти 12,5 тыс. новых случаев коронавируса.