У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: КМДА

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Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 30 листопада, зафіксовано ще 1 тис. 799 випадків цього захворювання, що є новим сумним рекордом, котрий епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 встановила у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання — 63 медики.

Також епідемія COVID-19 за результатами 30 листопада встановила ще один сумний рекорд — за добу госпіталізували 148 людей, що є найбільшою кількістю пацієнтів від початку пандемії.

Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації, — наголосив Кличко, закликавши вже за появи перших симптомів COVID-19 залишатися вдома та телефонувати сімейному лікарю.

Серед нових випадків COVID-19:

902 жінки віком від 19 до 86 років;

63 дівчинки віком від 11 місяців до 17 років;

791 чоловік віком від 19 до 91 року;

43 хлопчики віком від трьох місяців до 17 років.

За добу коронавірус забрав життя 31 киянина, одужали 409 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в столиці:

виявлено 72 тис. 227 випадків захворювання;

померли 1 тис. 323 особи;

одужали 23 тис. 252 хворих.

Варто додати, що за останні вихідні в Києві поліція склала 406 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що типовими серед виявлених порушень були робота закладів попри «карантин вихідного дня» та відсутність захисних масок у відвідувачів.

Нагадаємо, в загалом в Україні за минулу добу зафіксовано майже 12,5 тис. нових випадків коронавірусу.