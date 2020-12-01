Гугл дудл. Фото: Гугл

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Гугл, американська компанія-пошуковик, створила новий дудл, присвячений грудневим святам у світі, зокрема, Різдву, Хануці, Дню подарунків та Кванзазі.

На час грудня зазвичай припадають новорічні та різдвяні святкування у різних народів світу. Так, Різдво в США, як і в Західній Європі, відзначається щорічно 25 грудня. Це свято з нетерпінням чекають діти і дорослі, адже атмосфера свята присутня у всьому — прикрашені вулиці і будинки, очікування Санта-Клауса і подарунків, велика кількість смачних святкових страв. Все це створює атмосферу казки. Навіть люди, які не є християнами, або відносять себе до нерелігійних, із задоволенням відзначають це свято.

Традиція дарувати подарунки на Різдво стала настільки популярною, що більшість магазинів заповнюють свої склади ще задовго до початку свята. Різдвяні покупки є одним з головних занять багатьох жителів планети у грудні кожного року. Подарунки дарують дітям, членам сім’ї, близьким друзям, співробітникам.

Крім подарунків, люди зазвичай печуть печиво, пироги і готують інші солодощі, які в переддень свята роздають своїм друзям і сусідам.





Також на грудень припадає єврейське свято Ханука, яке відзначають 10 грудня. У цей день зазвичай запалюють свічки протягом восьми днів, щодня додаючи по одній. Запалені на початку вечора, незадовго до заходу сонця, свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

У Хануку заведено давати дітям трохи грошей «Хануке-ґелт», щоб привчити їх до цдаки — збору грошей для бідних. Частину цих грошей діти можуть втратити на солодощі.

В Україні у грудні святкують Новий рік — одне з найпопулярніших календарних свят. Цей день протягом століть щорічно відзначають, знають, люблять, і чекають люди, різні у своїх етно-національних традиціях і релігійних переконаннях. Святкування Нового Року в Україні має світський характер, бо це свято не прив’язане до релігійного календаря. Проте свято відзначається масштабно на рівні держави, міста і села, святкують його колі родини, друзів.

Святкування Нового Року в Україну мало відрізняється від святкування цього дня у світі. У всіх містах головні площі прикрашаються ялинками. Українці купують живі або штучні ялинки для будинку, та прикрашають їх різноманітними ялинковими прикрасами.

Це свято є особливо радісним для дітей, оскільки протягом двох тижнів від Нового Року до Старого Нового Року проходять численні дитячі розважальні заходи. Окрім цього, основною інтригою Нового Року залишаються подарунки від Діда Мороза. Дітвора з нетерпінням чекає новорічного ранку, коли можна відшукати безліч подарунків під ялинкою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий дудл від Гугл присвячено видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі. Цьогоріч 23 жовтня виповнилося 100 років від дня його народження. Родарі став відомим на увесь світ завдяки своїм книгам «Пригоди Цибуліно» та «Джельсоміно у Країні брехунів».