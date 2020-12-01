Таємничий моноліт тепер виявили на території Румунії. Фото: NewsFlash

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Ракурс

Таємничий металевий моноліт цього разу знайшли на території Румунії.

Об'єкт виявили на пагорбі Батка Доамней в районі міста П’ятра-Нямц в декількох метрах від руїн дакійської фортеці Петродава. Обеліск з’явився на місці археологічних розкопок, в охоронюваній зоні. Про це заявила представник місцевого відомства з питань культури та історичної спадщини Роксана Жосану, повідомляє Daily Mail.

За її словами, в охоронюваній зоні встановлювати якісь об'єкти можна лише за відповідного дозволу, але за цей моноліт ніхто не звертався. Румунський обеліск схожий на знайдену конструкцію в американській Юті, але це не прямокутник, а прямокутна трапецію зі скошеною вершиною. Крім того, його поверхню покривають «візерунки».

Раніше повідомлялося, що загадковий металевий моноліт виявили в пустелі американського штату Юта. Невідомий об'єкт знайшли співробітники Бюро авіабезпеки. Згодом стало відомо, що таємничий моноліт раптово зник. Розслідування користувачів Reddit дозволило визначити приблизну дату установки — між серпнем 2015 року та жовтнем 2016 року. Найбільше артефакт схожий на роботи художника Джона Маккракена. Користувачі припускають, що встановити знайдений в Юті об'єкт могли фанати художника, але відповідальність за це поки ніхто не взяв.