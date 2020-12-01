Транспорт і локдаун — в уряді розповіли про обмеження

https://racurs.ua/ua/n147192-transport-i-lokdaun-v-uryadi-rozpovily-pro-obmejennya.html

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Транспорт працюватиме під час локдауну, який планують запровадити в Україні. У Міністерстві інфраструктури повідомили, що домовилися про такий формат роботи під час консультацій в Кабміні.

Уряд продовжує обговорювати введення локдауну, але обмеження роботи транспорту не розглядаються, повідомив ТСН міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Навіть в тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишався працювати. Це артерія передусім для економіки. Інакше ділову активність важко підтримувати. Я буду наполягати, щоб транспорт залишався робочим, — сказав Криклій.

Наразі фінальних дат введення жорсткого карантину немає.

Криклій заявив, що не планується обмежувати усі види транспорту: міський, внутрішньообласний, міжміський і залізницю. Не скасують й внутрішні перельоти, міжнародне сполучення здійснюватимуть з огляду на ситуацію в іншій країні.

Криклій повідомив, що потрібно виходити з раціонального підходу і «люди будуть пересуватися на громадському транспорті в основному з бізнес-потреб».