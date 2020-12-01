Транспорт и локдаун — в правительстве рассказали об ограничениях

https://racurs.ua/n147192-transport-i-lokdaun-v-kabmine-rasskazali-ob-ogranicheniyah.html

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Транспорт будет работать во время локдауна, который планируют ввести в Украине. В Министерстве инфраструктуры сообщили, что договорились о таком формате работы во время консультаций в Кабмине.

Правительство продолжает обсуждать введение локдауна, но ограничения работы транспорта не рассматриваются, сообщил ТСН министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия прежде всего для экономики. Иначе деловую активность трудно поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим, — сказал Криклий.

Пока финальных дат введения жесткого карантина нет.

Криклий заявил, что не планируется ограничивать все виды транспорта: городской, внутриобластной, междугородний и железную дорогу. Не отменят и внутренние перелеты, международное сообщение будут осуществлять учитывая ситуацию в другой стране.

Криклий сообщил, что нужно исходить из рационального подхода и «люди будут передвигаться на общественном транспорте в основном из-за бизнес-потребностей».