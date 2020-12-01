В оккупированном Севастополе австрийцы строят оперный театр — Киев готовит санкции

Театр в Крыму. Фото: Крым News

https://racurs.ua/n147191-v-okkupirovannom-sevastopole-avstriycy-stroyat-opernyy-teatr-kiev-gotovit-sankcii.html

Ракурс

Крым, оккупированный украинский полуостров, оказался в эпицентре очередного скандала. Известное австрийское архитектурное бюро «Coop Himmelblau» участвует в построении оперного театра в Севастополе за деньги оккупантов.

Украина планирует ввести санкции против бюро. Об этом сообщает посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.



По его словам, в начале октября он провел телефонный разговор с директором архитектурного бюро Вольфом Приксом, и пытался убедить его в том, что не стоит разрушать репутацию бюро участием в проектах Путина в оккупированном Крыму, признавая аннексию полуострова.

К сожалению, он не прислушался к моим аргументам. На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление, и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении его и его бюро, — отметил украинский посол.

Щерба добавил, что украинские партнеры по всему миру будут уведомлены о том, что респектабельное архитектурное бюро заключает сомнительные соглашения о строительстве с российскими агрессорами, что вызовет ответную реакцию в виде санкций против бюро и его владельцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что консульство в аннексированном Россией Крыму впервые откроется 10 ноября. Первой страной-партнером Крыма станет Никарагуа.

Посол Никарагуа в России Альба Торрес уже прибыла на оккупированный полуостров. В то же время должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, которого в Украине заочно приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии украинского полуострова.

В августе украинское Министерство иностранных дел уже направляло ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении против нее санкций. Украинские дипломаты отметили, что это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций ООН.