В окупованому Севастополі австрійці будують оперний театр — Київ готує санкції

Оперній театр у Криму. Фото: Крим News

https://racurs.ua/ua/n147191-v-okupovanomu-sevastopoli-avstriyci-buduut-opernyy-teatr-kyyiv-gotuie-sankciyi.html

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Крим, окупований український півострів, опинився в епіцентрі чергового скандалу. Відоме австрійське архітектурне бюро «Coop Himmelblau» бере участь у побудові оперного театру в Севастополі за гроші окупантів.

Україна планує запровадити санкції проти бюро. Про це повідомляє посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на початку жовтня він провів телефону розмову з директором архітектурного бюро Вольфом Пріксом, і намагався переконати його у тому, що не варто руйнувати репутацію бюро участю у проектах Путіна в окупованому Криму, визнаючи анексію півострова.

На жаль, він не прислухався до моїх аргументів. На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро, — наголосив український посол.

Щерба додав, що українські партнери по всьому світу будуть повідомлені про те, що респектабельне архітектурне бюро укладає сумнівні угоди про будівництво з російськими агресорами, що викличе відповідну реакцію у вигляді санкцій проти бюро та його власників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що консульство в анексованому Росією Криму вперше відкриється 10 листопада. Першої країною-партнером Криму стане Нікарагуа.

Посол Нікарагуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів. Натомість посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев, якого в Україні заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії українського півострова.

У серпні українське Міністерство закордонних справ вже направляло ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій. Українські дипломати зауважили, що це є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій ООН.