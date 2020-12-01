МИД Венгрии вызовет украинского посла из-за обысков у главы Партии венгров Украины

В МИД Венгрии вызовут посла Украины, фото: «5 канал»

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МИД Венгрии вызовет посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за недавнего проведения обысков у одного из лидеров венгерской сообщества Закарпатской области, главы «Партии венгров Украины» Василия Брензовича.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В Украине снова продолжаются непонятные политические качели с венгерскими партиями и венгерским меньшинством. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, чтобы выразить недовольство действиями руководства Украины, — отметил венгерский министр.

Также Сияйрто сообщил, что планирует встретиться с представителем НАТО и обсудить дальнейшее блокирование участия Украины в работе со структурами Альянса.

Обыски у Брензовича проводились из-за уголовного производства относительно заключения фиктивных договоров на подрядные работы благотворительным фондом «Эган Эде», который он возглавляет.

Этот фонд СБУ подозревает в возможном вмешательстве в политическую ситуацию в Украине. В частности, в пресс-службе заявили, что во время обысков обнаружили материалы, которые пропагандируют так называемую «Большую Венгрию».

Напомним, недавно в интернете появилось резонансное видео с новоизбранными депутатами Сюртивской общины Ужгородского района, которые после принятия присяги пели венгерский гимн. Из 22 депутатов этой общины 12 являются представителями «Партии венгров Украины».