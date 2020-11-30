Гимн Венгрии спели во время присяги депутаты на Закарпатье, фото — politarena.com.ua

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Скандал на Закарпатье — в Сюртивской общине Ужгородского района ее председатель с депутатами после присяги пели венгерский гимн.

Это произошло 21 ноября — в День достоинства и свободы Украины. В этот день в Сюртивской ОТО принимали присягу, после которой депутаты спели венгерский гимн.

Соответствующее видео 30 ноябре обнародовали в сообществе «Закарпатье ТОП».

Отметим, что на обнародованном видео слышно, как люди поют на иностранном языке, мелодия не похожа на гимн Украины, но напоминает венгерский.

В заметке отмечается, что бывший глава Сюртивского сельского совета неоднократно фигурировал в СМИ в контексте использования имущества сельсовета и высказываний о негативном отношении украинцев к венграм.

Кроме того, местные СМИ сообщали о фальсификациях выборов. Однако правоохранительные органы не привлекали тогдашнего главу сельсовета к уголовной ответственности.

В Сюртивский сельский совет избрали 22 депутата: 12 — от провенгерской политической силы КМКС «Партия венгров Украины», пятерых самовыдвиженцев, трех — от партии «За будущее» и двух — от «Слуги народа».

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что направил в СБУ депутатское обращение с требованием проверить факт исполнения гимна другой страны депутатами в ОТР на Закарпатье.

Напомним, что во время местных выборов в Украине 25 октября возник спор между украинским и венгерским внешнеполитическими ведомствами. МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий.

Глава МИД Венгрии в день местных выборов в Украине, 25 октября, поддержал Партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья.