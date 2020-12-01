Протест предпринимателей начался под зданием Рады. Фото: РБК-Украина

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Акция протеста предпринимателей под стенами Верховной Рады началась 1 декабря в Киеве.

Митинг «SaveФОП» организовал «Союз защиты предпринимателей». Демонстранты требуют принятия ВРУ законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса. Также ФОПы хотят отмены введения фискальных кассовых аппаратов. Об этом сообщается на странице сообщества «Предприниматели Украины» в Facebook.

В пресс-службе столичной полиции рассказали, что на усиленный режим службы были переведены работники полиции Киева, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел. С митингующими правоохранители проводят превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений.

Также в полиции отметили, что в связи с протестом возможны ограничения дорожного движения отдельными центральными улицами Киева, в том числе и на улице Грушевского.

Между тем председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова предлагает не выплачивать помощь тем предпринимателям, которые не платят налоги.

Должно быть железное правило: ты заплатил налоги — государство тебе помогает… Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тыс. грн… Государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги, — отметила Третьякова.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает отсрочить до 1 января 2022 года обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Соответствующий проект закона глава государства зарегистрировал в парламенте.