Протест підприємців розпочався під будівлею Ради. Фото: РБК-Україна

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Акція протесту підприємців під стінами Верховної Ради розпочалася 1 грудня в Києві.

Мітинг «SaveФОП» організував «Союз захисту підприємців». Демонстранти вимагають ухвалення ВРУ законопроектів про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу. Також ФОПи хочуть скасування введення фіскальних касових апаратів. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Підприємці України» у Facebook.

У прес-службі столичної поліції розповіли, що на посилений режим служби були переведені працівники поліції Києва, військовослужбовці Національної гвардії, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ. З мітингувальниками правоохоронці проводять превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити будь-яких правопорушень.

Також в поліції відзначили, що в зв’язку з протестом можливі обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями Києва, в тому числі і на вулиці Грушевського.

Тим часом голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова пропонує не виплачувати допомогу тим підприємцям, які не платять податки.

Має бути залізне правило: ти заплатив податки — держава тобі допомагає… Я хочу подивитися на ФОП, який заплатив податків на 8 тис. грн… Державний бюджет формується за рахунок податків, і спочатку ми повинні допомогти тим, хто платить податки, — зазначила Третьякова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців. Відповідний проект закону глава держави зареєстрував у парламенті.