Степанов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147188-15-1-mlrd-na-vakcynaciu-proponuie-zaklasty-u-budjet-moz-stepanov.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, пропонує закласти у бюджет на 2021 рік 296 млрд грн на фінансування медицини. За його словами, ця сума витратиться на гідні зарплати для лікарів та вакцинацію від коронавірусу.

Наразі у поданій урядом до другого читання редакції проєкту держбюджету на медицину закладено лише 159 млрд грн. Про це міністр охорони здоров’я заявив під час брифінгу сьогодні, 1 грудня.

Степанов заявив, що лікарі отримують найнижчу заробітну плату в країні, через що Міністерство буде наполягати на фінансування медицини за розрахунками відомства.

За словами міністра, сума у 296 млрд грн піде на заробітну плату для лікарів, яка буде починатися від 23 тис. грн на місяць. Натомість заробітна плата для медсестри та санітарки становитиме 17 тис. та 13 тис. відповідно.

Частину грошей планують витратити на забезпечення лікарень препаратами та ліками, які будуть закуплятися державним коштом, а не за рахунок пацієнта.

Також 15, 1 млрд грн з цієї суми планують виділити на вакцинацію груп ризику, враховуючи ціни на вакцину у світі. Перш за все вакцинувати будуть освітян, поліцейських, лікарів та людей старше 60 років, хворих на тяжкі хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплати лікарів у 2021 році, ймовірно, не зростуть, згідно з озвученою раніше обіцянкою міністра охорони здоров’я Максима Степанова. У проекті державного бюджету на 2021 рік не підтримано запит МОЗ щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам.