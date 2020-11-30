Зарплата лікарів у 23 тис. грн не закладена в держбюджет-2021 — Степанов

https://racurs.ua/ua/n147143-zarplata-likariv-u-23-tys-grn-ne-zakladena-v-derjbudjet-2021-stepanov.html

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Зарплати лікарів у 2021 році, ймовірно, не зростуть, згідно з озвученою раніше обіцянкою міністра охорони здоров’я Максима Степанова. У проекті державного бюджету на 2021 рік не підтримано запит МОЗ щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам.

Про це Степанов повідомив сьогодні, 30 листопада, під час онлайн-брифінгу.

У бюджетному запиті (у проект держбюджету на 2021 рік) ми чітко визначили, яка справедлива зарплата повинна бути в наших медичних працівників. У нашому бюджетному запиті передбачається, що заробітна плата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри — на рівні 17 тис. грн, молодшого медичного персоналу — 12 тис. грн. Але в редакції бюджету, який Кабмін відправив на голосування до Верховної Ради, кошти на таке підвищення заробітної плати не передбачені. Тому, я за цей бюджет не голосував. Я не можу собі дозволити підтримати такі цифри в бюджеті. Я не погоджуюся з тим, щоб наші лікарі отримували найнижчу заробітну плату в країні, — заявив Степанов.

Міністр також пообіцяв «битися до кінця», щоб зарплата лікарів у 2021 році була підвищена.

Нагадаємо, що глава МОЗ утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. Також Степанов заявив про намір ініціювати звільнення певних головних лікарів лікарень, котрі «не справляються» з пандемією коронавірусу.