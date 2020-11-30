Прийняти Грузію готується НАТО — що говорять про Україну

Грузія та НАТО. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n147142-pryynyaty-gruziu-gotuietsya-nato-ukrayinu-navit-ne-obgovoruut.html

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НАТО, північно-атлантичний альянс, вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Україну наразі не розглядають як потенційного члена НАТО.

Точної дати прийняття Грузії до НАТО наразі немає. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на свої джерела.

Остаточної політичної згоди на цей крок ще немає, але рішення про надання ПДЧ, а також про запрошення до повноцінного членства у НАТО ухвалюють консенсусом. У НАТО вже давно ведуть дискусію про новий статус для Грузії, але щодо України альянс досі відмовлявся навіть говорити про таку можливість.

У штаб-квартирі НАТО на технічному рівні є згода про те, що Грузія має підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Ба більше, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі значною мірою вже виконало, і країна в осяжній перспективі мала б стати 31-м членом альянсу, — наголошують джерела видання.



Оскільки офіційно узгодженого рішення про перспективу ПДЧ ще немає, у Брюсселі та у Тбілісі утримуються від заяв з цього приводу. Втім риторика генсека Альянсу Столтенберга щодо Грузії вже змінилася, а у розділі сайту НАТО, що описує відносини з Грузією, з’явилася додаткова згадка про те, що країна вже веде підготовку до членства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пришвидшитися на шляху до НАТО закликав владу Грузії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Столтенберг наголосив, що Грузія є одним з найважливіших партнерів військово-політичного блоку і НАТО вітає прогрес, досягнутий Тбілісі у проведенні реформ, модернізації армії та зміцненні демократії.