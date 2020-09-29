Пришвидшитися на шляху до НАТО закликав Грузію генсек Альянсу

https://racurs.ua/ua/n144470-pryshvydshytysya-na-shlyahu-do-nato-zaklykav-gruziu-gensek-alyansu.html

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Пришвидшитися на шляху до НАТО закликав владу Грузії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про це він заявив 29 вересня під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Гахарією у Брюсселі.

Ми всі можемо пишатися тим, що робимо разом, і ви можете пишатися своїм внеском у нашу загальну безпеку та внеском у наші місії та операції, — зазначив генсек, інформує прес-центр Альянсу.

Столтенберг наголосив, що Грузія є одним з найважливіших партнерів військово-політичного блоку і НАТО вітає прогрес, досягнутий Тбілісі у проведенні реформ, модернізації армії та зміцненні демократії.

Я закликаю продовжувати повною мірою використовувати всі можливості для зближення з НАТО. І готуватися до членства. Ми розраховуємо на те, що Грузія забезпечить проведення виборів наступного місяця відповідно до найвищих міжнародних стандартів, — додав Столтенберг.

Також за словами генсека НАТО, під час зустрічі у Брюсселі було обговорено питання поглиблення співпраці у Чорноморського регіоні.

НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародного визнаних кордонах. Закликаємо Росію припинити визнання регіонів Абхазії і Південної Осетії і вивести свої війська, — резюмував НАТО.



Нагадаємо також, що НАТО вирішило на саміті в Бухаресті в 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу. Також зауважимо, що 29 вересня Єврокомісія і Грузія підписали дві фінансові угоди на загальну суму 129 млн євро.