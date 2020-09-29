Ускориться на пути в НАТО призвал Грузию генсек Альянса

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Ускориться на пути в НАТО призвал Грузию генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил 29 сентября во время встречи с премьер-министром Грузии Гиорги Гахарией в Брюсселе.

Мы все можем гордиться тем, что делаем вместе, и вы можете гордиться своим вкладом в нашу общую безопасность и вкладом в наши миссии и операции, — отметил генсек, сообщает пресс-центр Альянса.

Столтенберг заявил, что Грузия является одним из важнейших партнеров военно-политического блока и НАТО приветствует прогресс, достигнутый Тбилиси в проведении реформ, модернизации армии и укреплении демократии.

Я призываю продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит проведение выборов в следующем месяце в соответствии с самыми высокими международными стандартами, — добавил Столтенберг.

Также, по словам генсека НАТО, во время встречи в Брюсселе стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в Черноморском регионе.

НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Призываем Россию прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска, — резюмировал НАТО.



Напомним также, что НАТО решило на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами Альянса. Также отметим, что 29 сентября Еврокомиссия и Грузия подписали два финансовых соглашения на общую сумму 129 млн евро.