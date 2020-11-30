НАТО и Грузия. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n147142-prinyat-gruziu-gotovitsya-nato-chto-govoryat-ob-ukraine.html

Ракурс

НАТО, северо-атлантический альянс, изучает возможность пригласить Грузию к выполнению Плана действий по членству (ПДЧ). Украину пока не рассматривают как потенциального члена НАТО.

Точной даты принятия Грузии в НАТО пока нет. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

Окончательного политического согласия на этот шаг еще нет, но решения о предоставлении ПДЧ, а также о приглашении к полноценному членству в НАТО принимаются консенсусом. В НАТО уже давно ведут дискуссию о новом статусе для Грузии, но в контексте Украины альянс до сих пор отказывается даже говорить о такой возможности.

В штаб-квартире НАТО на техническом уровне уже готово согласие о том, что Грузия имеет основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнены, и страна в обозримой перспективе должна стать 31-м членом альянса, — отмечают источники издания.



Поскольку официально согласованного решения о перспективе ПДЧ еще нет, в Брюсселе и в Тбилиси воздерживаются от заявлений по этому поводу. Впрочем, риторика генсека альянса Столтенберга по Грузии уже изменилась, а в разделе сайта НАТО, где описываются отношения с Грузией, появилось дополнительное упоминание о том, что страна уже ведет подготовку к членству.

Напомним, ранее мы сообщали, что ускориться на пути в НАТО призвал власти Грузии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг отметил, что Грузия является одним из важнейших партнеров военно-политического блока и НАТО приветствует прогресс, достигнутый Тбилиси в проведении реформ, модернизации армии и укреплении демократии.