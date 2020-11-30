Уникальный сверхчувствительный «антигенный» COVID-тест разработали в Украине. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n147141-sverhchuvstvitelnyy-antigennyy-covid-test-razrabotali-v-ukraine.html

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Сверхчувствительный антигенный тест на коронавирус представили в Украине.

Новую иммуноферментную тест-систему DIA ® -SARS-CoV-2-Ag-R для прямого выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 разработало предприятие «Диапроф-Мед». Эта система в 75 раз чувствительнее за один из лучших в мире тестов на антиген и минимум в 5−10 раз дешевле. Об этом сообщается на веб-странице украинского разработчика.

По словам специалистов, продолжительность анализа этого теста от момента внесения образца до конечного результата составляет 2 ч. 30 мин. Отмечается, что исследование украинской системы проводилось в трех вирусологических лабораториях Минздрава Украины с одновременным ПЦР-тестированием биологических образцов. Выявление «антигенных» тест-систем среди больных составляло 68,9%, при выявлении ПЦР — 72,8%.

Также разработчики обещают, что анализ можно провести как с использованием стандартного оборудования для ИФА, так и автоматических иммуноферментных анализаторов открытого типа с использованием валидированного протокола постановки анализа. Кроме того, при использовании украинской тест-системы массовое выявление носителей вируса минимум в два раза дешевле ПЦР-тестирования.

Современное состояние инфраструктуры лабораторий в Украине позволяет производить до 1 млн тестов ежедневно. Положительный результат, полученный при использовании тест-системы DIA (r) -SARS — CoV-2-Ag-R, не требует подтверждения методом ПЦР, — убеждают исследователи.

Напомним, медицинские специалисты заявляют, что эпидемию коронавируса ускоряют дети и бессимптомные больные. Чаще всего бессимптомные формы COVID-19 бывают у детей, которые обычно являются «двигателями» любой эпидемии.