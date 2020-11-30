Внеочередное заседание ТКГ созывает Украины — что произошло

Заседание ТКГ. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n147140-vneocherednoe-zasedanie-tkg-sozyvaet-ukrainy-chto-proizoshlo.html

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Война на Донбассе продолжается, из-за чего украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила организовать внеочередную встречу на этой неделе, поскольку до конца срока прошлогодних договоренностей «нормандской четверки» в Париже осталось мало времени.

Заседание нужно провести до Рождества, поскольку потом Европа уйдет на каникулы. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он заявил, что пока до конца года осталось всего одно очередное заседание, а куча неотложных вопросов до сих пор не решились. На новом заседании будут обсуждать разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ.

Мы это все официально, через посредника, ОБСЕ, предложили ускорить и провести на этой неделе внеочередное заседание, — добавил Арестович.



Он отметил, что Украина предложила провести полноценные переговоры, включая встречу четырех подгрупп и общее заседание. Он добавил, что сейчас Украина выплачивает пенсии 620 тыс. граждан на территории, оккупированной россиянами, а они взамен фактически содержат их в заложниках.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, который планировался перед Новым годом, поставила под сомнение Россия и подконтрольные ей боевики. Тем временем в Трехсторонней контактной группе уверяют, что такие действия являются информационным поводом со стороны РФ, а также шантажом.