Позачергове засідання ТКГ скликає Україна — що відбулося

Засідання ТКГ. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n147140-pozachergove-zasidannya-tkg-sklykaie-ukrayina-scho-vidbulosya.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, через що українська делегація у Тристоронній контактній групі запропонувала організувати позачергову зустріч на цьому тижні, оскільки до кінця терміну минулорічних домовленостей «нормандської четвірки» у Парижі залишилось обмаль часу.

Засідання потрібно провести до Різдва, оскільки потім Європа піде на канікули. Про це повідомив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Він заявив, що наразі до кінця року залишилося всього одне чергове засідання, а купа нагальних питань досі не вирішилися. На новому засіданні будуть обговорювати розмінування, розведення, обмін полоненими, відкриття КПВВ.

Ми це все офіційно, через посередника, ОБСЄ, запропонували прискорити і провести цього тижня позачергове засідання, — додав речник.



Він наголосив, що Україна запропонувала провести повноцінні перемовини, включно з зустріччю чотирьох підгруп і загальним засіданням. Він додав, що наразі Україна виплачує пенсії 620 тис. громадян на території, окупованій росіянами, а вони натомість фактично утримують їх у заручниках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими між Україною та ОРДЛО, який планувався перед Новим роком, поставила під сумнів Росія та підконтрольні їй бойовики. Натомість у Тристоронній контактній групі запевняють, що такі дії є інформаційним супроводом з боку РФ, а також шантажем.