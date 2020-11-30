Унікальний надчутливий «антигенний» COVID-тест розробили в Україні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n147141-nadchutlyvyy-antygennyy-covid-test-rozrobyly-v-ukrayini.html

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Надчутливий антигенний тест на коронавірус представили в Україні.

Нову імуноферментну тест-систему DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R для прямого виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 розробило підприємство «Діапроф-Мед». Ця система у 75 разів чутливіша за один із найкращих у світі тестів на антиген і мінімум у 5−10 разів дешевша. Про це повідомляється на веб-сторінці українського розробника.

За словами фахівців, тривалість аналізу цього тесту від моменту внесення зразку до кінцевого результату становить 2 год. 30 хв. Зазначається, що дослідження української системи проводилося в трьох вірусологічних лабораторіях МОЗ України з одночасним ПЛР-тестуванням біологічних зразків. Виявлення «антигенних» тест-систем серед хворих становило 68,9%, при виявленні ПЛР — 72,8%.

Також розробники обіцяють, що аналіз можна провести як із використанням стандартного устаткування для ІФА, так і автоматичних імуноферментних аналізаторів відкритого типу з використанням валідованого протоколу постановки аналізу. Крім того, при використанні української тест-системи масове виявлення носіїв вірусу мінімум у два рази дешевше за ПЛР-тестування.

Сучасний стан інфраструктури лабораторій в Україні дозволяє виробляти до 1 млн тестів щодня. Позитивний результат, отриманий при використанні тест-системи DIA®-SARS- CoV-2-Ag-R, не вимагає підтвердження методом ПЛР, — переконують дослідники.

Нагадаємо, медичні фахівці заявляють, що епідемію коронавірусу пришвидшують діти та безсимптомні хворі. Найчастіше безсимптомні форми COVID-19 бувають у дітей, які зазвичай є «двигунами» будь-якої епідемії.