Зарплата врачей в 23 тыс. грн не заложена в госбюджете-2021 — Степанов

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Ракурс

Зарплата врачей в 2021 году, вероятно, не вырастет на том уровне, который ранее озвучивал министр здравоохранения Максим Степанов. В проекте государственного бюджета на 2021 год не был поддержан запрос Минздрава о повышении заработной платы медицинским работникам.

Об этом Степанов сообщил сегодня, 30 ноября, во время онлайн-брифинга.

В бюджетном запросе (в проект госбюджета на 2021 год) мы четко определили, какая справедливая зарплата должна быть у наших медицинских работников. В нашем бюджетном запросе предполагается, что заработная плата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры — на уровне 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала — 12 тыс. грн. Но в редакции бюджета, который Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Поэтому, я за этот бюджет не голосовал. Я не могу себе позволить поддержать такие цифры в бюджете. Я не согласен с тем, чтобы наши врачи получали самую низкую заработную плату в стране, — заявил Степанов.

Министр также пообещал «бороться до конца», чтобы зарплата врачей в 2021 году была повышена.

Напомним, что глава Минздрава воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет-2021. Также Степанов заявил о намерении инициировать увольнение некоторых главных врачей больниц, которые «не справляются» с пандемией коронавируса.