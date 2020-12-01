Рада зібралася розглянути закони про підтримку бізнесу під час карантину, фото — Полтавщина

https://racurs.ua/ua/n147187-rada-zibralasya-rozglyanuty-zakony-pro-pidtrymku-biznesu-pid-chas-karantynu-translyaciya.html

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У вівторок, 1 грудня, згідно з порядком денним, відбудеться чергове пленарне засідання четвертої сесії Верховної Ради України.

Планується розглянути питання про включення до порядку денного та прийняття рішення щодо скорочення строку для внесення альтернативних проектів щодо трьох законопроектів, направлених на соціальну підтримку підприємців на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, №№ 4429, 4430, 4431.

Порядок денний передбачає розгляд законопроектів № 3695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» та № 3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.

У другому читанні парламентарії мають намір розглянути законопроект № 3087-д «Про Бюро економічної безпеки».

Також у порядку денному є законопроект № 3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет. Це буде друге читання документу.

Окрім того, Рада планує розглянути проекти постанов щодо налагодження залізничного сполучення північних районів Луганської області із загальною мережею української залізниці і про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.