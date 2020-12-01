Рада собралась рассмотреть законы о поддержке бизнеса во время карантина, фото — Полтавщина

https://racurs.ua/n147187-rada-sobralas-rassmotret-zakony-o-podderjke-biznesa-vo-vremya-karantina-translyaciya.html

Ракурс

Во вторник, 1 декабря, согласно повестки дня, состоится очередное пленарное заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины.

Планируется рассмотреть вопрос о включении в повестку дня и принять решение о сокращении срока для внесения альтернативных проектов по трем законопроектам, направленных на социальную поддержку предпринимателей на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 (№№ 4429, 4430, 4431).

Повестка дня предусматривает рассмотрение законопроектов № 3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком» и № 3573 о повышении размера государственной социальной помощи.

Во втором чтении нардепы намерены рассмотреть законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности».

Также в повестке дня законопроект № 3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет. Это будет второе чтение документа.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть проекты постановлений по налаживанию железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги и об образовании Временной следственной комиссии по расследовании причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.