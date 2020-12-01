В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 30 ноября, зафиксировали еще 12 тыс. 498 случаев этого заболевания. Среди новых случаев заболевания — 586 детей и 646 медработников.

Коронавирусная болезнь COVID-19 за сутки унесла жизни еще 221 украинца. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 470 больных, выздоровели — 10 тыс. 23 пациента.

В настоящее время в Украине на COVID-19 болеют более 377 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 СНБО.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

Киеве — 1 тыс. 799 случаев;

Одесской области — 889 случаев;

Днепропетровской области — 870 случаев;

Киевской области — 841 случай;

Львовской области — 813 случаев.

За сутки проведены более 62,3 тыс. тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 745 тыс. 123 человека;

выздоровели 355 тыс. 172 пациентов;

умерли 12 тыс. 548 больных.

Напомним, в Министерстве здравоохранения и Национальной службе здоровья недавно заявили, что денег на медицину и борьбу с коронавирусом в проекте бюджета на 2021 заложено недостаточно.