Антикоррупционный суд заявил о давлении со стороны Высшего совета правосудия, фото — Українські новини

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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда публично пожаловалась на давление со стороны Высшего совета правосудия.

В ВАКС отметили, что один из членов ВСП пытался получить копии материалов дела, которое еще рассматривается.

Это сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности в случае невыполнения такого требования. По мнению судей, такие действия члена ВСП имеют признаки конфликта интересов, поскольку суд рассматривает жалобу Национальной ассоциации адвокатов, членом которой является указанный член ВСП, — говорится в заявлении.

Судьи также просят отвод этого члена ВСП, поскольку не уверены в его беспристрастности.

Но в ВСП не считают попытку получить материалы дела давлением на суд. Там отмечают, что такие действия соответствуют законодательству.

В Совете объяснили, что, согласно закона «О Высшем совете правосудия», член ВСП, у которого на проверке находится жалоба, вправе истребовать материалы судебного дела по поводу завершения процессуального действия. Поскольку на запрос в ВАКС объяснения не были предоставлены, член ВСП просил прислать заверенные копии постановлений суда.

В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро заявило о незаконном влияние Высшего совета правосудия на расследование уголовных дел против бывшего министра экологии Януковиче Николая Злочевского.