Антикорупційний суд заявив про тиск з боку Вищої ради правосуддя, фото — Українські новини

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду публічно поскаржилася на тиск з боку Вищої ради правосуддя.

У ВАКС зазначили, що один із членів ВРП намагався отримати копії матеріалів справи, яку ще розглядають.

Це супроводжувалося попередженням про притягнення судді до відповідальності в разі невиконання такої вимоги. На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки суд розглядає скаргу Національної асоціації адвокатів (НААУ), членом якої є вказаний член ВРП, — йдеться в заяві.

Судді також просять відвід цього члена ВРП, оскільки не впевнені його неупередженістю.

Але у ВРП не вважають спробу отримати матеріали справи тиском на суд. Там наголошують, що такі дії відповідають законодавству.

У Раді пояснили, що, відповідно до закону «Про Вищу раду правосуддя», член ВРП, у якого на перевірці перебуває скарга, має право витребувати матеріали судової справи щодо завершеної процесуальної дії. Оскільки на запит щодо завершеної процесуальної дії пояснення не були надані, член ВРП просив надіслати завірені копії ухвал суду.

Наприкінці листопада Національне антикорупційне бюро заявило про незаконний вплив Вищої ради правосуддя на розслідування кримінальних справ проти колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.