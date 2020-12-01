1 грудня принесло до України низку змін, фото: Zik

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Ракурс

1 грудня принесло до України низку змін.

Річ у тім, що з 1 грудня на 71 грн зростає загальний прожитковий мінімум. Відповідно також зростають і прив’язані до нього виплати, такі як пенсії, аліменти, допомога по безробіттю та допомога на дітей.

Тепер прожитковий мінімум є таким:

загальний показник — 2 тис. 189 грн;

для дітей віком до шести років — 1 тис. 921 грн (зріс на 62 грн);

для дітей віком від шести до 18 років — 2 тис. 395 грн (зріс на 77 грн);

для працездатних осіб — 2 тис. 270 грн (зріс на 73 грн);

для осіб, які втратили працездатність, — 1 тис. 769 грн (зріс на 57 грн).

Зростання зарплат не пов’язане прямо з підвищенням прожиткового мінімуму. Проте його зростання призведе до зростання тарифних окладів бюджетників вже у 2021 році. Також від прожиткового мінімуму залежить індексація зарплат.

Також це зростання не вплине на мінімальний розмір допомоги з безробіття. Водночас максимальний розмір такої допомоги, котрий може становити чотири прожиткові мінімуми, становитиме 9 тис. 80 грн.

Мінімальна пенсія зросте на 57 грн — до 1 тис. 769 грн. Відповідно до 17,69 грн також зросте надбавка за вислугу років, котра становить 1% від мінімальної пенсії.

Самотнім українцям віком від 80 років нараховуватимуть допомогу в розмірі 707,6 грн, що становить 40% прожиткового мінімуму.

Також зросте мінімальний розмір аліментів:

для дітей віком до шести років — 960,5 грн (зросте на 31 грн);

для дітей віком від шести до 18 років — 1 тис. 197,5 грн (зросте на 38,5 грн).

Рекомендовані виплати, до яких суд може зобов’язати, є вдвічі вищими і становлять 1 тис. 921 грн та 2 тис. 395 грн відповідно.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, тепер становитиме:

для дітей віком до шести років — 4 тис. 803 грн;

для дітей віком від шести до 18 років — 5 тис. 988 грн.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, тепер становить:

для дітей віком до шести років — 6 тис. 724 грн;

для дітей віком від шести до 18 років — 8 тис. 383 грн.

Розмір пакунку малюка, який має становити щонайменше три прожиткові мінімуми для дитини віком до шести років, тепер становить 5 тис. 763 грн.

Декретні виплати для безробітних мають становити 25% від прожиткового мінімуму. Тепер їхній розмір зростає до 567,5 грн.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кабмін відмовився підвищувати мінімальну зарплатню вчителям у 2021 році.