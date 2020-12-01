«Інтелектуальний локдаун» — Арахамія розповів, що означає новий тип карантинних обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n147183-intelektualnyy-lokdaun-arahamiya-rozpoviv-scho-oznachaie-novyy-typ-karantynnyh-obmejen.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Одним із способів загальмувати темпи розповсюдження цієї хвороби є запровадження більш жорстких карантинних заходів.
Давид Арахамія, очільник правлячої фракції «Слуга народу», в ефірі програми «Свобода слова» розповів, що передбачатиме нещодавно анонсований ним «інтелектуальний локдаун» у разі його введення.
За словами Арахамії, термін «інтелектуальний локдаун» був озвучений на одній із нарад з головами фракцій, на якій за участю очільника уряду обговорювалося питання можливості запровадження локдауну в Україні.
Прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий «інтелектуальний локдаун», який має за собою мету, що після локдауну вихід не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах, — наголосив народний депутат.
Він зазначив, що на практиці це означатиме, що регіони, де ситуація з коронавірусом буде кращою, виходитимуть з локдауну раніше.
Арахамія додав, що, за наявною в нього інформацією, Кабмін ще не має конкретної фінальної моделі локдауну, проте вона проробляється, щоб «зменшити та мінімізувати економічні збитки».
Нагадаємо, у Верховній Раді нещодавно назвали ймовірні дати ухвалення рішення щодо запровадження в Україні жорсткого карантину.