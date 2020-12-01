Давид Арахамія, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n147183-intelektualnyy-lokdaun-arahamiya-rozpoviv-scho-oznachaie-novyy-typ-karantynnyh-obmejen.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Одним із способів загальмувати темпи розповсюдження цієї хвороби є запровадження більш жорстких карантинних заходів.

Давид Арахамія, очільник правлячої фракції «Слуга народу», в ефірі програми «Свобода слова» розповів, що передбачатиме нещодавно анонсований ним «інтелектуальний локдаун» у разі його введення.

За словами Арахамії, термін «інтелектуальний локдаун» був озвучений на одній із нарад з головами фракцій, на якій за участю очільника уряду обговорювалося питання можливості запровадження локдауну в Україні.

Прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий «інтелектуальний локдаун», який має за собою мету, що після локдауну вихід не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах, — наголосив народний депутат.

Він зазначив, що на практиці це означатиме, що регіони, де ситуація з коронавірусом буде кращою, виходитимуть з локдауну раніше.

Арахамія додав, що, за наявною в нього інформацією, Кабмін ще не має конкретної фінальної моделі локдауну, проте вона проробляється, щоб «зменшити та мінімізувати економічні збитки».

Нагадаємо, у Верховній Раді нещодавно назвали ймовірні дати ухвалення рішення щодо запровадження в Україні жорсткого карантину.