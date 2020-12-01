«Интеллектуальный локдаун» — Арахамия рассказал, что означает новый тип карантинных ограниченийhttps://racurs.ua/n147183-intellektualnyy-lokdaun-arahamiya-rasskazal-chto-oznachaet-novyy-tip-karantinnyh-ogranicheniy.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Одним из способов уменьшить темпы распространения этой болезни является введение более жестких карантинных мер.
Давид Арахамия, глава правящей фракции «Слуга народа», в эфире программы «Свобода слова» рассказал, что будет предусматривать недавно анонсированный им «интеллектуальный локдаун» в случае его введения.
По словам Арахамии, термин «интеллектуальный локдаун» был озвучен на одном из совещаний с главами фракций, на котором с участием главы правительства обсуждался вопрос возможности введения локдауна в Украине.
Премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый «интеллектуальный локдаун», у которого есть цель, что после локдауна выход не равномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, — подчеркнул народный депутат.
Он отметил, что на практике это означает, что регионах, где ситуация с коронавирусом будет лучшей, выходить из локдауна будут раньше.
Арахамия добавил, что, по имеющейся у него информации, Кабмин еще не имеет конкретной финальной модели локдауна, однако она прорабатывается, чтобы «уменьшить и минимизировать экономические убытки».
Напомним, в Верховной Раде недавно назвали вероятные даты принятия решения о введении в Украине жесткого карантина.