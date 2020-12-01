Давид Арахамия, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n147183-intellektualnyy-lokdaun-arahamiya-rasskazal-chto-oznachaet-novyy-tip-karantinnyh-ogranicheniy.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Одним из способов уменьшить темпы распространения этой болезни является введение более жестких карантинных мер.

Давид Арахамия, глава правящей фракции «Слуга народа», в эфире программы «Свобода слова» рассказал, что будет предусматривать недавно анонсированный им «интеллектуальный локдаун» в случае его введения.

По словам Арахамии, термин «интеллектуальный локдаун» был озвучен на одном из совещаний с главами фракций, на котором с участием главы правительства обсуждался вопрос возможности введения локдауна в Украине.

Премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый «интеллектуальный локдаун», у которого есть цель, что после локдауна выход не равномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, — подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что на практике это означает, что регионах, где ситуация с коронавирусом будет лучшей, выходить из локдауна будут раньше.

Арахамия добавил, что, по имеющейся у него информации, Кабмин еще не имеет конкретной финальной модели локдауна, однако она прорабатывается, чтобы «уменьшить и минимизировать экономические убытки».

Напомним, в Верховной Раде недавно назвали вероятные даты принятия решения о введении в Украине жесткого карантина.