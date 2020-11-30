"Квартал 95" планирует концерт на январь — карантин в Украине, скриншот видео

https://racurs.ua/n147182-karantin-sverim-s-kvartalom-95-byvshee-shou-zelenskogo-planiruet-koncert-na-yanvar.html

Ракурс

Студия «Квартал 95» запланировала на январь 2021 года «послекарантинный» концерт шоу «Вечерний квартал».

Пока даты начала и окончания локдауна официально не оглашались, но бывшее шоу президента Владимира Зеленского «Вечерний квартал» продает билеты на два мероприятия, которые состоятся в конце декабря 2020 года и январе 2021 года.

22 декабря студия запишет «Новогодний квартал», возьмет перерыв на месяц и выступит с новой программой 24 января.

Как сообщается на сайте студии и Concert.ua, январский концерт состоится в КЦ Freedom Hall на улице Фрунзе в Киеве. В описании к событию указано, что это шоу будет первым концертом «Вечернего квартала» после карантина.

Отметим, что в 2018 и 2019 годах в декабре и январе «Квартал 95» дал 22 концерта.

Напомним, что несмотря на громкие анонсы о полном локдауне правительство не установило окончательную дату и продолжает обсуждать его подготовку. Ранее сообщалось о возможных вариантах начала жесткого карантина — с 24 декабря по 15 января или же по 23 января.