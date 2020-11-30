"Квартал" 95" планує концерт на січень — карантин в Україні, скріншот відео

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Ракурс

«Студія Квартал-95» запланувала на січень 2021 року «післякарантинний» концерт шоу «Вечірній квартал».

Наразі дати початку та закінчення локдауну офіційно не оприлюднювалися, але колишнє шоу президента Володимира Зеленського «Вечірній квартал» продає квитки на два заходи, які вдбудуться наприкінці грудня 2020 року і січня 2021 року.

22 грудня студія запише «Новорічний квартал», візьме перерву на місяць і виступить з новою програмою 24 січня.

Як повідомляється на сайті студії і Concert.ua, січневий концерт відбудеться у КЦ Freedom Hall на вулиці Фрунзе в Києві. В описі до події зазначено, що це шоу — буде першим концертом «Вечірнього кварталу» після карантину.

Відзначимо, що у 2018 і 2019 роках у грудні та січні «Квартал» дав 22 концерти.

Нагадаємо, що попри гучні анонси про повний локдаун уряд не встановив остаточну дату і обговорюватиме її найближчими днями. Раніше повідомлялося про можливі варіанти початку жорсткого карантину — з 24 грудня по 15 січня або ж по 23 січня.