Карантин вихідного дня не продовжать, конкретної дати локдауну немає, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147177-karantyn-na-vyhidni-ne-prodovjat-konkretnoyi-daty-lokdaunu-nemaie.html

Ракурс

Ситуація із новою формою карантину в Україні продовжує висіти в повітрі. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його відомство не має наміру продовжувати карантин вихідного дня.

Міністр 30 листопада виступав в ефірі каналу «Україна 24» і заявив, що про попередні результати карантину вихідного дня стане відомо цього тижня, оскільки інкубаційний період COVID-19 становить від 14 до 21 дня.

Нагадаю, що перші вихідні пройшли, коли практично не дотримувалися карантину вихідного дня. Але вже видно тенденцію до зменшення динаміки зараження коронавірусом, — розповів Степанов і додав, що МОЗ не пропонуватиме продовжувати карантин вихідного дня.

Водночас прес-секретар президента України Юлія Мендель на своїй сторінці в Instagram повідомила, що ймовірність запровадження повного локдауну в Україні зберігається, але поки конкретної дати посилення карантину немає.

До нових заборон готові медики, представники центральної та регіональної влади, але головна умова запровадження — сильне зростання захворюваності на коронавірус.

Загроза локдауну залежить від кожного з нас, зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших, — написала Мендель.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні в Офісі президента анонсували нараду за участі представників уряду та органів місцевого самоврядування. На ній планували визначитися із введенням в Україні локдауну. Частина ЗМІ з посиланням на власні джерела назвала можливими датами введення 23 та 24 грудня.