Карантин на выходные не продлят, конкретной даты локдауна пока нет, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n147177-karantin-na-vyhodnye-ne-prodlyat-konkretnoy-daty-lokdauna-poka-net.html

Ракурс

Ситуация с новой формой карантина в Украине продолжает висеть в воздухе. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.

Министр 30 ноября выступал в эфире канала «Украина 24» и заявил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе, поскольку инкубационный период COVID-19 составляет от 14 до 21 дня.

Напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня. Но уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавируслм, — рассказал Степанов и добавил, что Минздрав не будет предлагать продлевать карантин выходного дня.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Instagram сообщила, что вероятность введения полного локдауна в Украине сохраняется, но пока конкретной даты усиления карантина нет.

К новым запретов готовы медики, представители центральной и региональной власти, но главное условие введения — сильный рост заболеваемости коронавирус.

Угроза локдауну зависит от каждого из нас, в частности: как мы придерживаемся мер безопасности, или подвергаем опасности других, — написала Мендель.

«Ракурс» сообщал, что сегодня в Офисе президента анонсировали совещание с участием представителей правительства и органов местного самоуправления. На нем планировали определиться с введением в Украине локдауна. Часть СМИ со ссылкой на собственные источники называла возможными датами введения 23 и 24 декабря.