Рождество отменять не будем — Львов против локдауна на праздники

https://racurs.ua/n147169-rojdestvo-otmenyat-ne-budem-lvov-protiv-lokdauna-na-prazdniki.html

Ракурс

С локдауном властям спешить не надо, а во Львове запрета на зимние праздники не будет.

Эти слова мэра Львова Андрея Садового цитирует 30 ноября пресс-служба горсовета.

Садовый напомнил, что накануне Рождества в городе «особая атмосфера» и «Рождество отменить нельзя».

Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина, — сказал мэр.

Садовый рассказал, что во Львове ситуация балансирует — количество заболевших людей примерно равно числу свободных коек в больницах.

Мы имеем около 49% занятых коек в наших городских коммунальных больницах. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина. Это может дать больший эффект, чем просто резко все остановить.

Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова — надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию, — сообщил Садовый.

Напомним, что 30 ноября представители Кабинета министров собрались на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.